Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы ещё на шесть лет

Из-за конфликта с оппозиционным парламентом присягу ему пришлось читать в здании Верховного суда.

Николас Мадуро вступил сегодня в должность главы государства на новый срок, до 2025 года. Он принёс присягу. Церемония транслировалась в прямом эфире местного телевидения.

Инаугурация проходила в здании Верховного суда страны. Дело в том, что Национальная ассамблея, перед которой он должен был зачитать текст, сейчас находится под контролем оппозиции. Конституция позволяет такое отступление от обычного правила.

От России на церемонии присутствовал зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Нужно отметить, что новый срок президента Мадуро не признают некоторые страны. Среди них США и ряд соседей по континенту.