"В смысле, сериал про Пугачёву?" В новом проекте Netflix обнаружили Примадонну

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"В смысле, сериал про Пугачёву?" В новом проекте Netflix обнаружили Примадонну

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Фото: © РИА Новости/Рудольф Алфимов © Kinopoisk

Пользователи Сети обратили внимание на сходство героини Наташи Лионн с Аллой Борисовной образца 80-х.

Компания Netflix выпустила трейлер нового сериала "Матрёшка" (Russian Doll). Он опубликован в официальном аккаунте проекта в Twitter.

Пользователи соцсетей тут же обратили внимание на то, как главная героиня сериала, роль которой досталась актрисе Наташе Лионн, похожа на певицу Аллу Пугачёву. Не сейчас — в молодости: та же рыжая шевелюра и задор в глазах.

<p>Фото: © РИА Новости / Рудольф Алфимов © Kinopoisk</p>

Премьера "Матрёшки" запланирована на 1 февраля. В комментариях к опубликованному трейлеру пользователи обратили внимание на то, что действие похожего на сериал по сюжету фильма "День сурка" происходит 2 февраля.

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