"В смысле, сериал про Пугачёву?" В новом проекте Netflix обнаружили Примадонну

Компания Netflix выпустила трейлер нового сериала "Матрёшка" (Russian Doll). Он опубликован в официальном аккаунте проекта в Twitter.
Did you get the news? We're about to die. From @nlyonne, Amy Poehler, and @LeslyeHeadland, #RussianDoll arrives February 1st. pic.twitter.com/RVseAGwvvE— Russian Doll (@RussianDoll) 9 января 2019 г.
Пользователи соцсетей тут же обратили внимание на то, как главная героиня сериала, роль которой досталась актрисе Наташе Лионн, похожа на певицу Аллу Пугачёву. Не сейчас — в молодости: та же рыжая шевелюра и задор в глазах.
Ребят, в смысле это... СЕРИАЛ ПРО АЛЛУ БОРИСОВНУ? https://t.co/gXstp7sfkW— Рысявка (@lynx_cat) 9 января 2019 г.
what is this..... Alla Borisovna Pugacheva?https://t.co/k41h79xM2F pic.twitter.com/l8jVOsn0N4— satan in a bathrobe (@Cooffeeee_) 10 января 2019 г.
Премьера "Матрёшки" запланирована на 1 февраля. В комментариях к опубликованному трейлеру пользователи обратили внимание на то, что действие похожего на сериал по сюжету фильма "День сурка" происходит 2 февраля.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени