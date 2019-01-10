"В смысле, сериал про Пугачёву?" В новом проекте Netflix обнаружили Примадонну

Пользователи Сети обратили внимание на сходство героини Наташи Лионн с Аллой Борисовной образца 80-х.

Компания Netflix выпустила трейлер нового сериала "Матрёшка" (Russian Doll). Он опубликован в официальном аккаунте проекта в Twitter.

Пользователи соцсетей тут же обратили внимание на то, как главная героиня сериала, роль которой досталась актрисе Наташе Лионн, похожа на певицу Аллу Пугачёву. Не сейчас — в молодости: та же рыжая шевелюра и задор в глазах.

Ребят, в смысле это... СЕРИАЛ ПРО АЛЛУ БОРИСОВНУ? https://t.co/gXstp7sfkW — Рысявка (@lynx_cat) 9 января 2019 г.

Премьера "Матрёшки" запланирована на 1 февраля. В комментариях к опубликованному трейлеру пользователи обратили внимание на то, что действие похожего на сериал по сюжету фильма "День сурка" происходит 2 февраля.