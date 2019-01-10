Ракетный эсминец ВМС США вошёл в Балтийское море

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Ракетный эсминец ВМС США вошёл в Балтийское море

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Фото: © Flickr/Official U.S. Navy Page

Военный корабль способен нести до 56 "Томагавков" с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely DDG 107) 10 января утром вошёл в акваторию Балтийского моря через Датские проливы. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО способен нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также оснащён системой противоракетной обороны "Иджис".

Напомним, 6 января в Чёрное море вошёл большой десантный корабль Fort McHenry ВМС США — опубликовано видео его прохода через пролив Босфор. Вашингтон назвал целью визита американского судна "обеспечение безопасности".

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