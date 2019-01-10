В благодарность за томос. Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного

Взамен он получил звание "почётного патриарха" украинской "новой церкви", а ранее стал ещё и Героем Украины.

Один из лидеров украинских раскольников Филарет наградил украинского президента Петра Порошенко орденом Андрея Первозванного. Обычно эта награда является высокой формой поощрения духовенства и мирян за труды и заслуги перед православием, но в этот раз её присудили за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии украинской "новой церкви". Награду Порошенко передали после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ровно.

По словам Филарета, официально орден был присуждён Порошенко еще 15 декабря, в день так называемого "объединительного собора", на котором была провозглашена "новая церковь". Вместе с украинским лидером к награде представили спикера Верховной рады Парубия и ещё ряд не названных лиц, причастных к процессу организации томоса.

К слову, ответный жест не заставил себя ждать. Светские власти решили поощрить Филарета, которому не досталось место главы "новой церкви", званием её "почётного патриарха" .

В воскресенье Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви". В документе прописаны ограничения, делающие структуру зависимой от Константинопольского патриархата. Например, её юрисдикция ограничена территорией, она не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей. В Русской православной церкви автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия.