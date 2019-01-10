"АвтоВАЗ" анонсировал начало продаж Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport

В компании рассказали, что отгрузки машин дилерам уже стартовали и цены скоро будут объявлены.

"АвтоВАЗ" в скором времени запустит продажи моделей Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport. Об этом рассказал журналистам исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек, сообщает РИА "Новости".

— Цены мы объявим в ближайшее время и вскоре запустим продажи. Нельзя сказать, что мы задержали выпуск этой модели — это наш флагман, и мы хотели быть на 100% на высоком уровне. Поэтому мы не торопились, — сказал Птачек.

Он подчеркнул, что отгрузки Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport дилерам уже начались и цены будут объявлены совсем скоро.

Как ранее писал Лайф, "АвтоВАЗ" пообещал выпустить восемь новинок до 2026 года.