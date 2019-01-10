Парагвай объявил о разрыве отношений с Венесуэлой

Кроме того, Асунсьон немедленно отозвал свой дипломатический персонал из Каракаса.

Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой, а также объявил о закрытии своего посольства в стране после вступления Николаса Мадуро в должность президента Боливарианской Республики. Решение огласил в телеобращении парагвайский лидер Марио Абдо Бенитес.

Кроме того, Асунсьон немедленно отозвал свой дипломатический персонал из Каракаса. Глава государства объяснил, что данные шаги предприняты "во исполнение конституционных полномочий и национального суверенитета".

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на новый срок, до 2025 года. Его избрание не было признано многими странами мира, среди которых США, Парагвай, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия.