На Ставрополье завели дело на двух врачей после смерти пациентки от аппендицита

Первый врач провёл женщине операцию на пупочной грыже, а второй лишь спустя 10 дней выполнил нужное хирургическое вмешательство. Пациентка умерла от развития сепсиса и инфекционно-токсического шока.

Следователи Ставропольского края завели уголовное дело против двух хирургов, подозреваемых в том, что не выявили вовремя аппендицит у пациентки и не смогли её спасти. Об этом сообщает СУ СКР по краю.

В августе прошлого года в приёмное отделение обратилась женщина с жалобами на боли внизу живота. Ей поставили диагноз и провели операцию на пупочной грыже. На следующий день состояние пациентки ухудшилось, и ей назначили другого врача, который только спустя 10 дней провёл операцию, несмотря на наличие явных признаков.

В СК добавили, что причиной смерти стало развитие сепсиса и инфекционно-токсического шока.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".