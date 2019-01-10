Дуров ликвидирует компанию, ответственную за Telegram

Она внесена в реестр организаторов распространения информации, который ведёт Роскомнадзор.

Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, зарегистрированной в Великобритании. Об этом говорится в материалах на сайте государственного реестра Королевства.

Именно эта компания отвечает как юридическое лицо за деятельность мессенджера Telegram. Так, она зарегистрирована в реестре организаторов распространения информации, который ведёт Роскомнадзор.

Telegram Messenger LLP прошла регистрацию в 2014 году. Контролирует её сам Павел Дуров.

Напомним, что, несмотря на запрет в России, Telegram в стране активно используется и даже попадает в перечень самых популярных приложений. Блокировке он подвергся из-за отказа Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.