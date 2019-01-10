Jaguar Land Rover сократит около 4500 сотрудников

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Jaguar Land Rover сократит около 4500 сотрудников

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Фото: © Pixabay

Под сокращение попадут сотрудники административного аппарата и службы маркетинга.

Компания Jaguar Land Rover объявила о сокращении порядка 4500 рабочих мест. О соответствующем решении сообщается в посте в Twitter.

Как отмечается, сокращения сотрудников по всему миру станут главным пунктом новой стратегии "трансформации". Штат компании уменьшится примерно на 10%.

— Радикальные меры помогут обеспечить долгосрочный рост компании, несмотря на многочисленные геополитические и технологические проблемы, стоящие перед автомобильной промышленностью, — прокомментировал решение о сокращении штата гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Спет.

Под сокращения, которые помогут снизить затраты на £2,5 миллиарда, попали административный аппарат и служба маркетинга.

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