Jaguar Land Rover сократит около 4500 сотрудников

Компания Jaguar Land Rover объявила о сокращении порядка 4500 рабочих мест. О соответствующем решении сообщается в посте в Twitter.
Jaguar Land Rover is expanding a business-wide organisation review aimed at reducing the size of its global workforce by around 4,500 people. The next phase of this transformation programme will begin with a voluntary redundancy programme in the UK.— Jaguar Land Rover (@JLR_News) January 10, 2019
Как отмечается, сокращения сотрудников по всему миру станут главным пунктом новой стратегии "трансформации". Штат компании уменьшится примерно на 10%.
— Радикальные меры помогут обеспечить долгосрочный рост компании, несмотря на многочисленные геополитические и технологические проблемы, стоящие перед автомобильной промышленностью, — прокомментировал решение о сокращении штата гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Спет.
Под сокращения, которые помогут снизить затраты на £2,5 миллиарда, попали административный аппарат и служба маркетинга.
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