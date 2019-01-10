Диетолог выступила против запрета приносить еду из дома в школу

По мнению специалиста, такие меры могут привести к тому, что дети будут чаще есть сладкое и пить газировку.

Отказывать детям приносить из дома еду, которую им приготовили родители, неправильно, так как это ухудшает качество их питания. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

— Отказать детям приносить в школу в качестве компенсации школьного питания здоровые продукты — это просто начать борьбу с самими детьми, — сказала Королёва.

Специалист считает, что детям нельзя отказывать в приготовленной родителями еде, которая даёт им возможность быть энергичными, успевающими и здоровыми.

— Продукты питания должны отличаться высокой питательной ценностью, питание должно быть разнообразным, содержать белки, жиры, углеводы, причём как растительного, так и животного происхождения, — сказала Королёва.

Она отметила, что та еда, которая поставляется операторами для школ, далека по своим качествам от здоровой. Зачастую эти продукты перерабатывают для сохранности и замораживают.

Если дети лишаются своих ланч-боксов, которые им дают дома, то им остаётся ходить в буфеты, переполненные кондитерскими изделиями и газировкой.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому российским школьникам якобы могут запретить брать еду из дома. Однако затем в ведомстве разъяснили, что об этом речи не идёт.