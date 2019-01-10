Трамп — о разводе главы Amazon: Я желаю ему удачи

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи главе Amazon Джеффу Безосу, который заявил о разводе со своей супругой Маккензи. Об этом сообщает CBS.

— Ну, я желаю ему удачи. Я желаю ему удачи, — сказал американский лидер.

Основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос накануне объявил о разводе со своей женой Маккензи. В браке они прожили 25 лет. При этом супруги останутся друзьями. В одном из российских брачных агентств уже начали искать миллиардеру новую невесту и рекомендовали приглядеться к сибирячкам.

Между тем СМИ подсчитали, что Маккензи получит после развода. Отмечалось, что она может стать самой богатой женщиной в мире.