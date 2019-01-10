Любовница Гуфа собралась судиться из-за обвинений в распространении ВИЧ-инфекции

Яна Шевцова не намерена оставлять безнаказанными высказывания звезды "Дома-2" Леры Фрост.

18-летняя любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова подаёт в суд из-за обвинений в распространении ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает издание "Стархит".

— Мама моя — председатель суда. Я по образованию юрист. Потом проблем ноль, любые больницы. Даже смешно, уровень человека говорит сам о себе, — цитирует журнал сообщение Шевцовой, отправленное в WhatsApp.

Любовница рэпера отметила, что намерена обратиться в суд.

Ранее звезда "Дома-2" Лера Фрост в посте в "Инстаграме" обвинила девушку в распространении ВИЧ-инфекции. По словам Фрост, о болезни Шевцовой ей давно было известно. После этого любовницу Гуфа выгнали с проекта.