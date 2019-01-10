"Работаем в соответствии с законами России". Би-би-си ответила на претензии РКН

В корпорации также отметили, что готовы предоставить дополнительную информацию о том, как они освещают те или иные события.

Британская телекомпания "Би-би-си" работает в полном соответствии с законодательством России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря новостной корпорации. Таким образом в компании прокомментировали заявления Роскомнадзора.

— Как международный вещатель Би-би-си работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Роскомнадзор нашёл в материалах Би-би-си идеологические установки международных террористических организаций. Речь, в частности, шла о цитатах заявлений лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

В ведомстве также отмечали, что с 14 по 31 января будут проверять компанию ООО "Бритиш телевижен", которая передаёт на территорию России сигнал телеканала BBC World News, на предмет соблюдения требований в сфере телерадиовещания.

Ранее стало известно, что в начале декабря Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству. По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, "давно пора". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что к британскому медиа накопилось "много вопросов".

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.