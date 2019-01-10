В Сыктывкаре столкнулись автобус и лесовоз, есть пострадавшие

Читайте также

В Сыктывкаре столкнулись автобус и лесовоз, есть пострадавшие

10

Фото: агентство БНК

В Сыктывкаре пассажирский автобус столкнулся с гружёным лесовозом. По предварительным данным, пострадало 12 человек, в том числе ребёнок. Об этом сообщает информагентство БНК.

ЧП случилось на четвёртом километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. На кадрах с места аварии видно, что удар пришёлся по касательной — автобус правым боком въехал в левую сторону прицепа с брёвнами.

Ранее сообщалось, что четверо погибли в ДТП с КамАЗом в Чечне.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×