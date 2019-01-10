Количество отравившихся загрязнённой водой в Дагестане достигло 71 человека

В населённом пункте был введён запрет на использование водопроводной воды, и закрыты все дошкольные образовательные учреждения.

Количество заразившихся острой кишечной инфекцией в Казбековском районе Дагестана выросло до 71 человека, сообщается на сайте местного Минздрава.

— Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 71 человека. Подавляющее большинство из них несовершеннолетние — 53 ребёнка. С момента вспышки кишечной инфекции 2 января число госпитализированных достигло 16 человек, в том числе 11 детей. На сегодняшний день в больницах остаются 11 человек, семеро из которых — это несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

Как передаёт РИА "Новости", причиной отравления, по результатам экспертизы Роспотребнадзора, стала загрязнённая питьевая вода, в которой нашли возбудитель дизентерии.

В связи с этим был введен запрет на использование водопроводной воды, также были закрыты все дошкольные образовательные учреждения, а в ближайшее время будет проведена вакцинация местных жителей против вирусного гепатита А и фагирование дизентерийным бактериофагом.

Ранее сообщалось, что в период со 2 по 8 января более 60 человек обратились за помощью в больницу в селе Ленинаул Казбековского района республики Дагестан с признаками отравления.