Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции

На одном из крупнейших круизных лайнеров, который путешествует по Карибским островам, застряли девять тысяч пассажиров из-за вспышки опасной инфекции. Об этом сообщает Daily Express.
Как отмечается, около 167 пассажиров корабля Oasis of the Seas компании Royal Caribbean подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой. Туристам запретили покидать судно на время карантина.
— Наши врачи пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта, — сказал представитель компании Оуэн Торрес.
Ранее Лайф рассказывал о том, что один человек погиб и четверо пострадали при падении спасательной шлюпки самого большого в мире круизного лайнера Harmony of the Seas компании Royal Carribean в порту Марселя.
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