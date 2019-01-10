Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции

Около 167 человек на борту корабля подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой.

На одном из крупнейших круизных лайнеров, который путешествует по Карибским островам, застряли девять тысяч пассажиров из-за вспышки опасной инфекции. Об этом сообщает Daily Express.

Как отмечается, около 167 пассажиров корабля Oasis of the Seas компании Royal Caribbean подхватили вирус Норуолк, сопровождающийся диареей и тошнотой. Туристам запретили покидать судно на время карантина.

— Наши врачи пытаются помочь пострадавшим лекарствами, которые отпускаются без рецепта, — сказал представитель компании Оуэн Торрес.

Ранее Лайф рассказывал о том, что один человек погиб и четверо пострадали при падении спасательной шлюпки самого большого в мире круизного лайнера Harmony of the Seas компании Royal Carribean в порту Марселя.