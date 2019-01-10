Более 47 млн рублей пожертвований собрано для пострадавших в Магнитогорске

При этом уже более 5 миллионов были выплачены пострадавшим на решение жилищных проблем и погребение родственников.

Общая сумма пожертвований, собранных для пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске, уже превысила 47 миллионов рублей. Такой отчёт опубликован на сайте "Магнитогорск31.рф".

При этом более 5 млн уже переданы пострадавшим в качестве выплат материальной помощи для аренды жилья, а также погребения родственников. Суммы пожертвований рознятся от нескольких рублей до сотен тысяч.

Как ранее сообщал Лайф, сайт "Магнитогорск31.рф" был запущен при участии ОНФ и Правительства Челябинской области для сбора и распределения пожертвования для пострадавших в трагедии в Магнитогорске 31 декабря. Публикуемая на нём информация основана на банковских выписках для обеспечения прозрачности отчёта всех операций.

Напомним, подъезд десятиэтажки на улице Карла Маркса рухнул рано утром 31 декабря 2018 года. По предварительным данным, произошёл взрыв газа. Погибло 39 человек. Правительство выделило 147 млн рублей из резервного фонда на помощь пострадавшим в результате ЧП.