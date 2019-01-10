Суд признал Павленского виновным в поджоге Банка Франции

Суд Парижа признал виновными российского художника-акциониста Петра Павленского и Оксану Шалыгину в поджоге Банка Франции, сообщает РИА "Новости".

Павленский приговорён к трём годам лишения свободы, из них два — условно. Однако россиянин уже провёл 11 месяцев в предварительном заключении, поэтому после вердикта он покинул здание суда.

— Это предупредительный приговор. И в то же время он покрывает предварительное заключение. Поэтому суд не требует вновь вашего заключения, — цитирует агентство судью.

Поджог произошёл в октябре 2017 года. Перформанс художника и его задержание на видео сняли очевидцы. Сам Павленский объяснил мотивы своего поступка, заявив, что Банк Франции является "одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей". А на заседании суда заявил, что посвятил процесс писателю маркизу де Саду.