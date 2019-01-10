Глава Минфина США подтвердил намерение снять санкции с "Русала"

Вашингтон настроен снять санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", так как они теперь не находятся под контролем Олега Дерипаски, из-за чего против них и были введены ограничительные меры. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

— Эти компании претерпевают значительные изменения в структуре и управлении, которые ограничивают контроль Дерипаски и существенно сокращают права его собственности. Они пообещали предоставить Минфину [США] беспрецедентный уровень прозрачности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции, — говорится в сообщении.

Мнучин добавил, что Минфин США будет следить за выполнением этих обязательств, в противном случае санкции против компаний могут быть введены повторно.

Напомним, 19 декабря Минфин США сообщил о грядущем снятии ограничений с "Русала" и холдингов En+ и "Евросибэнерго", при этом Олег Дерипаска останется под санкциями. Ранее в Конгрессе США призвали отложить снятие санкций с компаний.