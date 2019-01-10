Число пострадавших при столкновении автобуса и лесовоза в Коми выросло до 13

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Число пострадавших при столкновении автобуса и лесовоза в Коми выросло до 13

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Фото:  СУСК РФ по республике Коми

При столкновении рейсового автобуса и лесовоза в Сыктывкаре пострадало 13 человек, в том числе дети, сообщает СУ СК РФ по Республике Коми.

— Следственные органы проводят проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса и лесовоза в Сыктывкаре, в результате которого, по предварительным данным, пострадало 13 человек, в том числе несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

Кроме того, будет дана оценка действиям водителя автобуса.

Ранее Лайф сообщал, что на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск в Республике Коми гружёный лесовоз столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом.

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