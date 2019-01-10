В Мурманской области автобус с 11 детьми съехал в кювет

Микроавтобус с 11 воспитанниками детско-юношеской спортивной школы съехал в кювет на севере Мурманской области на трассе Р-21 "Кола", никто не пострадал, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

— Вместе с водителем в микроавтобусе находилась группа спортсменов: 11 детей в возрасте от 8 до 11 лет и двое взрослых. На попутной машине воспитанников мурманской детско-юношеской школы № 12 доставили в поселение Титовка, — говорится в сообщении.

Сообщается, что все дети сейчас размещены в кемпинге, их здоровью ничего не угрожает. МЧС выразило свою благодарность тем, кто помог спортсменам, и попросило водителей воздержаться от поездок на личном авто из-за сильнейшего циклона, который обрушился на регион.

А для тех, кто не может отложить поездку, рекомендуется взять с собой лопату, буксировочный трос, обязательно заряженный мобильный телефон, а также тёплые вещи. Нелишним также может оказаться термос с горячим чаем и запас продуктов.