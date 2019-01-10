Слишком добрый. Мужчину, которого укусила собака с бешенством, удалось найти

Сам герой истории рассказал, что уже не в первый раз попадает в подобные ситуации.

Мужчину, которого укусила заражённая бешенством собака в Подмосковье, удалось найти благодаря оперативной реакции социальных сетей. Об этом сообщает официальный "Фейсбук" ветеринарной клиники.

Сам герой истории рассказал "Московскому комсомольцу", что он решил помочь женщине, которая стояла на дороге с собакой. Он доставил их до клиники. При этом, когда он погружал животное в пикап, оно смогло его укусить. Ещё один раз собака это сделала, когда он поднимал её на второй этаж здания.

При этом в клинике ему оказали первую помощь и спокойно отпустили домой. Лишь после этого там узнали о диагнозе собаки и возможном риске для мужчины. Сам он признался, что нередко становится участником подобных историй из-за своей доброты.

Ранее Лайф рассказывал, что ветеринары подмосковной клиники разыскивают мужчину, который принёс в больницу сбитую на дороге собаку, больную бешенством и укусившую своего спасителя.