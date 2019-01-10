Глава МИД Германии раскритиковал возможные санкции против "Северного потока – 2"

Он также призвал США не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики, поскольку они должны решаться в Европе, а не Вашингтоне.

Глава МИД Германии Хайко Маас не считает верным путём введение односторонних санкций против проекта "Северный поток — 2". Маас отметил, что об этом он предупредил госсекретаря Майка Помпео, сообщает РИА "Новости".

Он добавил, что санкции имеют смысл, когда они привязаны к ясным, выполнимым требованиям, однако это "больше не относится к санкциям США против России".

"Северный поток — 2" строится от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения поставок газа в ЕС. Проект предполагает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров до конца 2019 года. Ранее Палата представителей Конгресса США раскритиковала "Северный поток — 2" и приняла резолюцию, в которой выступила за введение санкций против проекта.