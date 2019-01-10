"Бой века" 2.0. Пакьяо готов провести реванш с Мейвезером

Для того, чтобы матч между двумя легендарными бойцами состоялся, американцу необходимо просто вернуться в спорт.

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо заявил порталу Boxingscene, что готов провести матч-реванш против американца Флойда Мейвезера.

— Если Флойд вернётся в бокс, то реваншу быть. Если он захочет провести повторный поединок, то он его получит, — отметил Пакьяо.

Он также подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на предстоящем бою против Эдриэна Бронера, который состоится 19 января и станет 70-м в карьере филиппинца.

Отметим, что бой между Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером состоялся 2 мая 2015 года. Тогда победу одержал американский боксёр. Журналисты и эксперты окрестили этот матч "Боем века".

В сентябре Флойд Мейвезер заявил, что готов вернуться на ринг ради очередного поединка против Пакьяо. Правда вскоре американский тяжеловес добавил, что ему плевать на легендарного филиппинца.