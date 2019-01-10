Украина готовится разорвать ещё около 40 соглашений с Россией

Украина рассматривает возможность расторжения ещё около 40 соглашений с Россией. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Гримчак.

Он напомнил, что глава украинского МИД Павел Климкин уже анонсировал расторжение ряда договоров после того, как было принято решение о непродлении договора о сотрудничестве.

— А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично, — сказал Гримчак.

Напомним, 10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В Кремле выразили сожаление, что Киев принимает такие "опрометчивые решения".