В Италии двое россиян попали в тюрьму за незаконную перевозку мигрантов

Двое граждан России получили по три года тюрьмы в Италии за незаконную перевозку мигрантов, сообщает итальянская газета Il Messaggero.

По имеющейся информации, в заключении оказались двое мужчин из Липецка и Воркуты 1966 и 1994 годов рождения. Сообщается, что ранним утром, управляя лодкой с 51-м беженцем на борту, контрабандисты посадили её на мель в паре метров от побережья Кротоне на юге страны, в зоне одного из отелей.

После этого мужчины бросили лодку вместе с пассажирами на берегу и отправились отдыхать в гостиницу неподалёку. Но крики беженцев привлекли внимание местных жителей, вскоре на место прибыла и полиция, которая быстро смогла выйти на след россиян.

Карабинеры зашли в их номер как раз в момент, когда мужчины сушили промокшую одежду. В их вещах были найдены деньги, бинокль, компас, спасательные жилеты и приборы навигации. Отмечается, что в отношении россиян была проведена процедура "ускоренного процесса" ввиду их признательных показаний. Также они должны выплатить штраф в 400 тысяч евро на двоих.