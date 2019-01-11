Пилоты разбившегося во Франции истребителя Mirage 2000D погибли

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Пилоты разбившегося во Франции истребителя Mirage 2000D погибли

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Фото: USAF

Министр обороны Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух пилотов при крушении истребителя Mirage 2000, который разбился 9 января на востоке страны.

Глава ведомства выразил соболезнования родным и близким капитана Батиста Ширье и женщины — лейтенанта Одри Мишлон.

Ранее Лайф рассказывал, что на границе департаментов Юра и Ду на востоке Франции были найдены обломки истребителя MIrage 2000D. Спасатели нашли также парашют и брошенную карту.

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