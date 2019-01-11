Экс-адвокат Трампа в феврале даст показания в Конгрессе США

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн согласился дать показания в Палате представителей США. В расписании указано, что слушания состоятся 7 февраля.

— Мы не заинтересованы в ненадлежащем вмешательстве в любые текущие уголовные расследования, и с этой целью мы находимся в процессе консультаций со спецпрокурором Мюллером, — говорится в заявлении главы комитета по надзору Элайджи Каммингса.

Сам Коэн сообщил ABC News, что он принял решение дать показания "в поддержку обязательства сотрудничать и дать американскому народу ответы".

Напомним, в декабре суд приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа к трём годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, финансовые махинации и нарушение правил финансирования предвыборной кампании.