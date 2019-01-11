Эксперты не нашли риска новых подтоплений Тушинского тоннеля

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Эксперты не нашли риска новых подтоплений Тушинского тоннеля

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Фото: © Mash

После проведения детального обследования территории будет определена хронология и причины происшествия.

Специалисты "Канала имени Москвы" не обнаружили риска новых подтоплений Тушинского тоннеля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Канала".

К работе на месте ЧП приступила межведомственная комиссия, которая создана для выяснения причин и устранений последствий аварийной ситуации на Волоколамском шоссе.

— Опасность дальнейшего размыва грунта и подтоплений отсутствует, — говорится в сообщении.

Комиссии под руководством главы "Канала имени Москвы" Германа Елянюшкина предстоит провести детальное обследование территории и определить хронологию и причины происшествия.

— Главная задача — предотвратить любые возможности для повторения таких ситуаций в будущем, — заявил Елянюшкин.

Напомним, 10 января после провала грунта затопило тоннель в московском Тушине. К затоплению могли привести нарушения при его строительстве в 2003 году. Однако столичные власти пояснили, что это всего лишь одна из версий. Лайф публиковал видео с места и с высоты птичьего полета.

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