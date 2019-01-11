Порошенко рассказал, когда Украина перейдёт на стандарты НАТО

По его словам, этот шаг поможет в укреплении украинской государственности и повышению достоинства украинских граждан.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в 2020 году вооружённые силы страны перейдут на стандарты НАТО, сообщает портал "Укринформ".

— В 2020 году Вооружённые силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО, согласно закону о национальной безопасности, — сказал он.

Порошенко также выразил надежду, что путь страны в Евросоюз и НАТО поможет обеспечить безопасность украинских границ, а также укрепить украинскую государственность и "достоинство" украинских граждан.

Ранее Пётр Порошенко неоднократно призывал Минобороны Украины к скорейшему переходу в состав альянса. Для этого ещё в ноябре 2018 года Верховная рада в первом чтении приняла соответствующие поправки в Конституцию страны.