Абэ заявил о стремлении к максимальному прогрессу на переговорах с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на грядущих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным будет стремиться к максимальному прогрессу. Об этом Абэ сказал на пресс-конференции с премьером Великобритании Терезой Мэй.

— Переговоры всегда ведутся между партнёрами, поэтому я не могу предрекать их исход, но я надеюсь достичь максимально возможного прогресса на переговорах с президентом Путиным, — отметил японский премьер.

Синдзо Абэ уже заявлял, что твёрдо намерен заключить мирный договор с Россией и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений. Японский премьер также считает, что в переговорах между Москвой и Токио настал решающий момент.