Находящаяся в тюрьме Савченко получила $15 тысяч депутатских выплат

За минувший год находящаяся под арестом из-за обвинений в госизмене украинский депутат Надежда Савченко получила более 422 тысяч гривен выплат, сообщает портал УНН.

Отмечается, что эти деньги она получила в качестве возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью в соответствии с украинскими законами. Ежемесячная сумма составляет 35 240, или 422 880 гривен (около $15 тысяч) в год.

Зарплату Савченко выплачивали в январе, феврале и марте 2018 года до её ареста.

Надежда Савченко была арестована 20 марта 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Срок её содержания несколько раз продлевался, в последний раз в декабре — на 60 дней.