"Мы проиграли". Павленский прокомментировал приговор парижского суда

Он также отметил, что подобное решение "оправдывает глумление власти над обществом".

Российский художник-акционист Пётр Павленский прокомментировал приговор журналистам суда, который признал его виновным в поджоге Банка Франции на площади Бастилии в Париже.

— Суд оправдал глумление власти над обществом, суд не постановил убрать Банк Франции с места Бастилии. И судья постарался показаться добрым, — заявил Павленский.

По его мнению, приговор ему и Оксане Шальгиной не был жестоким, однако оправдывает глумление власти над обществом.

— То есть мы проиграли этот процесс, — добавил Павленский.

Напомним, что Пётр Павленский в октябре 2017 года поджёг вход в здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Перформанс художника и его задержание на видео сняли очевидцы. Сам Павленский объяснил мотивы своего поступка, заявив, что Банк Франции является "одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей". А на заседании суда заявил, что посвятил процесс писателю маркизу де Саду.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, из них два — условно. Однако россиянин уже провёл 11 месяцев в предварительном заключении, поэтому после вердикта он покинул здание суда.