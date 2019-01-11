Глава МИД Эквадора считает, что Ассанжу лучше сдаться британским властям

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу будет лучше покинуть эквадорское посольство в Лондоне, где он сейчас скрывается.

— Есть два выхода из ситуации для господина Ассанжа: остаться (в посольстве) на неопределённый срок или сдаться, смирившись с арестом в США. И мы считаем, что второй вариант, если он сдастся, будет наиболее позитивным для него, — заявил Валенсия в эфире радиостанции FM Мundo.

При этом он отметил, что Ассанж по-прежнему должен соблюдать свод правил нахождения внутри посольства, который был разработан Правительством Эквадора. Взамен власти предлагают ему безопасное укрытие, о котором он попросил в 2012 году из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где основателю WikiLeaks грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Ранее сообщалось о том, что адвокаты Ассанжа разослали СМИ письмо, в котором изложили 140 ложных фактов, от упоминания которых журналистам настоятельно рекомендовали воздержаться.