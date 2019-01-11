ДНК Роналду понадобилось полиции США по делу об изнасиловании

Правоохранители хотят выяснить, совпадёт ли образец спортсмена с тем, который был найден на платье Кэтрин Майорги.

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Правоохранители хотят выяснить, совпадёт ли образец спортсмена с тем, который был найден на платье пострадавшей. Полиция уже направила соответствующий ордер в судебную систему Италии, где сейчас играет нападающий.

Ранее, как сообщал Лайф, американка Кэтрин Майорга рассказала о том, что в 2009 году над ней надругался Криштиану Роналду. Сам же футболист неоднократно отвергал все обвинения в изнасиловании.