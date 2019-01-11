Семь человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Словакии

В результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Словакии пострадало семь человек, сообщает портал Teraz.sk.

По имеющейся информации, помощь медиков понадобилась водителю грузовика, а также шести пассажирам поезда. Жертв нет. В результате столкновения два первых вагона состава перевернулись на бок, из-за чего было остановлено движение не только автомобильного, но и железнодорожного транспорта на участке.

В настоящее время на месте работают пожарные и полиция. Причины случившегося не установлены, но известно, что переезд был оборудован сигнализацией, предупреждающей о появлении поездов.