Семь человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Словакии

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Семь человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Словакии

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Фото © teraz.sk

В результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Словакии пострадало семь человек, сообщает портал Teraz.sk.

По имеющейся информации, помощь медиков понадобилась водителю грузовика, а также шести пассажирам поезда. Жертв нет. В результате столкновения два первых вагона состава перевернулись на бок, из-за чего было остановлено движение не только автомобильного, но и железнодорожного транспорта на участке.

В настоящее время на месте работают пожарные и полиция. Причины случившегося не установлены, но известно, что переезд был оборудован сигнализацией, предупреждающей о появлении поездов.

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