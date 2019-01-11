МИД Украины проверит сообщения о вымогательстве в посольстве в Мексике

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МИД Украины проверит сообщения о вымогательстве в посольстве в Мексике

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Фото:© РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины начало дисциплинарное производство в отношении главы украинского посольства в Мексике после сообщений о "благотворительных сборах" за получение виз, сообщает агентство УНН.

— В связи с информацией о якобы сборе благотворительных средств... открыто дисциплинарное производство, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в случае подтверждения факта вымогательства реакция МИД Украины "будет быстрой и принципиальной". Правда, о конкретных мерах не сообщается.

Ранее Лайф сообщал о том, что двое граждан Мексики обвинили Посольство Украины в Мексике в вымогательстве денег — якобы на нужды украинской армии — при оформлении виз, помимо установленных визовых сборов.

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