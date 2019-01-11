В шахте на Украине произошёл взрыв метана, есть пострадавшие

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В шахте на Украине произошёл взрыв метана, есть пострадавшие

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Фото: © Twitter/People's Daily, China

На месте ЧП проводятся работы по ликвидации последствий происшествия, устанавливаются его причины.

В городе Павлограде Днепропетровской области Украины произошёл взрыв метана, в результате которого пострадало пять человек. Об этом в "Фейсбуке" сообщил энергохолдинг ДТЭК, которому принадлежит шахта.

Вспышка метана произошла на горизонте 370 метров на выемочном участке 1130-й лавы.

Пострадавшие горняки доставлены в больницу с ожогами. На месте ЧП проводятся работы по ликвидации последствий происшествия, устанавливаются его причины.

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