В шахте на Украине произошёл взрыв метана, есть пострадавшие

В городе Павлограде Днепропетровской области Украины произошёл взрыв метана, в результате которого пострадало пять человек. Об этом в "Фейсбуке" сообщил энергохолдинг ДТЭК, которому принадлежит шахта.
Вспышка метана произошла на горизонте 370 метров на выемочном участке 1130-й лавы.
Пострадавшие горняки доставлены в больницу с ожогами. На месте ЧП проводятся работы по ликвидации последствий происшествия, устанавливаются его причины.
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