Союзник Трампа в сенате призвал ввести в США чрезвычайное положение

Он выразил мнение, что обсуждать вопросы строительства стены на границе с Мексикой в конгрессе бессмысленно, так как демократы отказались обсуждать этот вопрос.

Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа ввести в стране чрезвычайное положение для строительства стены на границе с Мексикой.

— Пришло время президенту Трампу использовать чрезвычайные полномочия для строительства пограничной стены или барьера, — говорится в заявлении Грэма.

Сенатор, которого называют одним из важнейших союзников главы Белого дома, выразил мнение, что обсуждать вопросы строительства заграждения в конгрессе бессмысленно, так как демократы отказались обсуждать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что 22 декабря 2018 года работа некоторых правительственных учреждений США была приостановлена из-за отсутствия договорённости между демократами и республиканцами о бюджете страны на 2019 год, куда Трамп и его сторонники предлагают включить расходы на строительство барьера на границе с Мексикой.

При этом 8 января Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, в котором обратил внимание населения на разрастающийся кризис на границе с Мексикой и острую необходимость строительства стены.