В ЛНР сообщили о пропаже итальянского журналиста

В последний раз он выходил на связь 23 декабря, когда сообщил своей знакомой, что украинские силовики обещали отвезти его на передовую.

Жительница украинского города Мариуполя, подконтрольного силовикам ВСУ, сообщила в Генпрокуратуру ЛНР о пропаже итальянского фотографа и военного корреспондента Роберто Травана. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР Янис Пилавов.

На горячую линию прокуратуры она позвонила 8 января. Тогда она сообщила, что журналист не выходит на связь с конца декабря.

В середине декабря 2018 года Траван прибыл в Мариуполь с целью сделать серию фоторепортажей о войне в Донбассе. При этом во время визита к нему было приставлено несколько украинских военных, которые якобы должны были обеспечивать его безопасность.

Журналист неоднократно говорил своей знакомой, что сопровождающие лишь мешают ему выполнять работу. Последний раз он выходил на связь 23 декабря, когда сообщил, что украинские силовики обещали отвезти его на передовую.

— В настоящий момент данная информация проверяется сотрудниками Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР. Устанавливаются круг лиц и обстоятельства, при которых пропал иностранный гражданин, — отметил Пилавов.