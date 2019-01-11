На завод пойдут? В Верховной раде предложили сократить число депутатов

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На завод пойдут? В Верховной раде предложили сократить число депутатов

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Фото: © РИА Новости

В своё время в парламенте поднимался аналогичный вопрос, однако тогда он не был вынесен на голосование.

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы — за жизнь" Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne предложил сократить число парламентариев.

— Для той Украины, которая есть сегодня, 450 народных депутатов — много. Нужно брать [на себя] ответственность и решать этот вопрос, — отметил Шуфрич.

По его словам, "в своё время" поднимался аналогичный вопрос, однако тогда он не был вынесен на голосование. При этом Шуфрич выступал за сокращение в полтора раза, до 300 человек.

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