"Выполнил волю народа". Экс-президент Украины оценил свою роль в развале СССР

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"Выполнил волю народа". Экс-президент Украины оценил свою роль в развале СССР

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Первый президент Украины Леонид Кравчук. Фото: ©РИА Новости/Евгений Котенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он не разваливал Советский Союз, а просто выполнил волю украинского народа.

— Почти 91 процент украинцев — это около 28 миллионов человек — проголосовали на референдуме за независимость Украины и избрали Кравчука президентом... И сейчас призываю власть слушать и уважать свой народ, — отметил он в интервью украинскому изданию "Факты".

Политик также признался, что "был локомотивом" развала СССР и в той ситуации "был настроен категорически и безапелляционно".

— Всё предопределено. Эта империя и так долго не просуществовала бы. Перестройка дала старт всем процессам, — сказал Кравчук.

Леонид Кравчук занимал пост президента Украины в 1991–1994 годах.

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