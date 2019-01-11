Преступно дорого. В Италии турист вызвал полицию из-за мороженого

Тайваньский турист, отдыхавший в итальянской Флоренции, был настолько возмущён счётом в 25 евро (более 1900 рублей) за рожок мороженого, что вызвал полицию, передаёт Daily Mail.

По информации издания, мужчина сперва пытался сам выяснить, как формируется цена на обыкновенный вафельный рожок, однако продавец на его жалобы ответил, что мороженое дорогое, потому что вкусное.

В итоге мужчина таки заплатил нужную сумму, но его итальянский гид вызвал полицию, которая установила, что магазин намеренно скрыл реальный прайс-лист от туриста, чтобы больше заработать. В итоге бизнесмена оштрафовали на две тысячи евро.

По словам представителя полиции, подобное явление в Италии распространено, из-за чего у приезжающих гостей складывается "плохое впечатление о стране". Так, в августе минувшего года был подан иск в суд за две чашки кофе и две бутылки воды стоимостью 43 евро, а в январе 2017 года не было предела возмущению японских туристов, получивших счёт в 1145 евро за три стейка и жареную рыбу.