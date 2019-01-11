Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме и поговорили с Макаренко

Российские дипломаты посетили содержащуюся в американской тюрьме россиянку Марию Бутину, а также переговорили по телефону с задержанным на Сайпане Дмитрием Макаренко.

— В плановом порядке дипломаты посетили Бутину в тюрьме города Александрия (штат Вирджиния). Жалоб на условия содержания Мария не озвучивала, — рассказали в посольстве.

Также представители РФ поговорили с россиянином Дмитрием Макаренко, который находится в тюрьме в штате Гавайи.

Как ранее писал Лайф, 13 декабря обвиняемая в "работе на иностранное правительство" Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Отец Марии считает решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления.

В начале января на Сайпане был задержан россиянин Дмитрий Макаренко, которого американские спецслужбы обвиняют в экспорте оборонных устройств, таких как приборы ночного видения, тепловизионные устройства и капсюли, а также в отмывании денег.