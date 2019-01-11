Стоят в очереди. 40 тысяч женщин получили водительские права в Саудовской Аравии

Представитель МВД отметил, что по всей стране буквально выстроились очереди из желающих официально сесть за руль.

С момента снятия запрета для женщин на вождение автомобиля в июле 2018 года водительское удостоверение получило более 40 тысяч жительниц Саудовской Аравии, передаёт Saudi Gazette.

Как сообщил журналистам гендиректор Департамента транспорта МВД СА Мухаммед аль-Бассами, в настоящий момент образуются очереди из желающих получить свой документ, в связи с чем власти планируют открыть ещё 14 новых центров по всей стране для обучения водителей.

Запрет на вождение автомобилей женщинами в Саудовской Аравии действовал вплоть до 24 июня 2018 года, когда вступил в силу указ короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, отменяющий его. Помимо этого, начиная с 2017 года женщинам разрешили учиться, работать и лечиться без согласия мужчин, расширили список доступных работ — например, теперь они могут стать нотариусами, судьями, полицейскими и даже военными.

Однако стоит отметить, что, несмотря на многочисленные послабления последних лет, женщины Саудовской Аравии по-прежнему не могут выходить замуж по своему желанию, получать паспорт или открывать счёт в банке без одобрения супруга или мужчины-опекуна.