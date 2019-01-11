Перемога? На Украине заявили о стремительном сокращении прожиточного минимума

Виктор Медведчук обвиняет в этом власти, которые вместо вопросов развития экономики и налаживания производства взяли курс на членство в НАТО.

На Украине за пять лет более чем в два раза сократились минимальные размеры пенсии и прожиточного минимума. Об этом в своей статье заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что в 2013 году размер прожиточного минимума составлял $147,2, а сегодня $65,9. В 2,2 раза сократились пенсии — до отметки $53,2. При этом в 2013 году выплаты были на уровне $118,8.

Медведчук также отмечает рост цен на газ в 11,8 раза, а в следующем году цены достигнут отметки в 12–14 тысяч гривен за тысячу кубометров (сейчас 8550 гривен).

По мнению общественника, виноваты в этом действующие киевские власти, которые обещали обеспечить рост пенсий и прожиточного минимума.

Власти, как считает Медведчук, вместо решений вопросов развития экономики и производства занимаются вопросами церкви и взятием курса на НАТО.