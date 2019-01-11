Власти Украины не стали соболезновать России в связи с трагедией в Магнитогорске

Официальный Киев не направлял России соболезнования в связи с обрушением дома в Магнитогорске, в результате которого погибло 39 человек. Об этом узнало издание "Украинские новости".

Журналисты направили запрос в МИД Украины с вопросом об официальных соболезнованиях "руководству РФ либо другим официальным и региональным государственным структурам".

— Официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в городе Магнитогорске от имени государственного руководства Украины не посылались, — говорится в ответе ведомства.

По данным СМИ, последний раз Киев направлял официальные соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением самолёта Lion Air 31 октября 2018 года, в результате которого погибло 178 человек.