Власти Украины не стали соболезновать России в связи с трагедией в Магнитогорске

Читайте также

Власти Украины не стали соболезновать России в связи с трагедией в Магнитогорске

5

Фото: © МЧС России

Официальный Киев не направлял России соболезнования в связи с обрушением дома в Магнитогорске, в результате которого погибло 39 человек. Об этом узнало издание "Украинские новости".

Журналисты направили запрос в МИД Украины с вопросом об официальных соболезнованиях "руководству РФ либо другим официальным и региональным государственным структурам".

— Официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в городе Магнитогорске от имени государственного руководства Украины не посылались, — говорится в ответе ведомства.

По данным СМИ, последний раз Киев направлял официальные соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением самолёта Lion Air 31 октября 2018 года, в результате которого погибло 178 человек.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×