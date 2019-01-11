В Минфине США заявили о продолжении санкционной политики против РФ

По словам главы ведомства Стивена Мнучина, Вашингтон сделал всё для создания "эффективных санкционных программ".

Нынешняя администрация США стала самой жёсткой в вопросе санкций против России, и Вашингтон намерен продолжать такую политику. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин после закрытого брифинга для членов палаты представителей.

— Нынешняя администрация... ввела больше санкций против России, чем прежние, и мы будем продолжать это делать, — цитирует Мнучина The Hill.

Ранее, 19 декабря, Минфин США сообщил о грядущем снятии ограничений с трёх российских компаний — "Русал", En+ и "Евросибэнерго". После этого в конгрессе призвали отложить отмену санкций до разъяснения ситуации. Поэтому в январе Мнучин провёл для конгрессменов закрытый брифинг по вопросу о снятии санкций.