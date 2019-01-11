В российских вузах дипломные работы могут заменить на стартапы

Подобная практика уже применяется в 71 учебном заведении. Однако при её введении повсеместно разработчики могут столкнуться с определёнными проблемами.

Минобрнауки планирует в 2019 году повсеместное введение практики сдачи в вузах вместо выпускной дипломной работы собственных стартапов. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали "Известиям".

Разработка и внедрение подобной программы предусмотрена в рамках программы "Цифровая экономика". Работа в этом направлении начнётся в наступившем году. При этом, согласно действующему порядку аттестации, приём стартапов вместо традиционных работ является возможным.

Так, в 71 российском вузе подобная программа существует. Однако опрошенные изданием эксперты считают, что при её внедрении возможно столкновение с определёнными проблемами и сложностями. По мнению проректора по учебно-методической работе РЭУ имени Г. В. Плеханова Петра Карасёва, подготовка собственного дела занимает большее время, нежели подготовка дипломной работы. Соответственно, необходимо изменение образовательной программы.

Одним из плюсов такой задумки называется её ориентированность на дальнейшую работу выпускника по его специальности. Так, согласно опросу РАНХиГС, 27% российских выпускников работают не по специальности, которую получили в процессе обучения.