Власти рассказали о покупке квартир пострадавшим жителям Магнитогорска

По словам главы регионального Минстроя, в ближайшее время будет создан специальный реестр получателей денежных средств.

Владельцы более ста разрушенных во время трагедии 31 декабря в Магнитогорске квартир смогут купить себе новое жильё, как только подадут необходимые документы в региональный Минстрой, сообщает ТАСС.

— Вопросов в сроках не будет. Как только будет проведена работа с гражданами и представлен пакет документов [можно будет оформлять сделки], — сказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

По его словам, с перечислением средств и будущим приобретением не ожидается никаких сложностей, поскольку деньги не будут выплачиваться наличными, а пойдут в счёт погашения договоров купли-продажи, то есть сразу переведутся на счёт продавца жилья.

Кроме того, будет составлен отдельный реестр получателей денежных средств для пострадавших. Отмечается, что их количество практически совпадает с количеством квартир, поскольку зачастую одна квартира имеет одного собственника. В остальных ситуациях деньги будут делиться пропорционально долям.

Напомним, в результате трагедии 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске погибло 39 человек, жители 104 квартир остались без крыши над головой.